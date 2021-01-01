Erbakan'dan çiftçilere yardım çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çiftçilerin büyük sıkıntılar içinde olduğunu ve sorunların yakın zamanda çözülmemesi durumunda Türkiye'nin gıda arz güvenliğinin tehlikeye girebileceğini belirterek, çiftçilere yardım çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Türkiye'de stratejik konumda bulunan tarım sektöründe Covid-19 salgınının da etkisiyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekti, çözüm önerileri sundu. 11 Kasım 2020 tarihinde kabul edilen ‘7256 sayılı kanun'la vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırıldığını hatırlatan Erbakan, tarım, hayvancılık ve ormancılık ile iştigal eden çiftçilerin kredi borçlarının sadece bunlardan ibaret olmadığı belirtti. Erbakan, "2020 Ekim ayı itibarıyla çiftçilerimizin bankalara 125 milyar lira ve tarım kredi kooperatiflerine 9 milyar lira olmak üzere toplam 134 milyar lira kredi borcu bulunmaktadır. Bankalara olan 125 milyar liralık kredi borcunun 75 milyar lirası Ziraat Bankası tarafından kullandırılmıştır. Ziraat Bankası 75 milyar liralık krediyi yaklaşık 685 bin çiftçiye kullandırmıştır" dedi.

“Çiftçilerimiz ağır borç yükü altında eziliyor”

Tarım sektörünün girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığını ifade eden Erbakan, "Bu artışta döviz kurlarının çok önemli rolü vardır. Buna mukabil tarımsal ürün fiyatlarında maliyetlere kıyasla çok daha az artış olmuştur. Çiftçilerimiz çok ağır bir borç baskısı altında ezilmektedir. Döviz kuru artışına bağlı olarak besicilikte meydana gelen yüksek girdi maliyetlerinden dolayı kırmızı et ve süt üreticileri de çok zor durumdadır. Artan maliyetler ürün fiyatlarına yansıtılamıyor. Kesilen süt hayvanları nedeniyle hayvan sayımız her geçen gün azalıyor" ifadelerini kullandı.

“Hacizler durdurulsun, yeni faizsiz krediler verilsin”

Tarım ve hayvancılıkta ithalatı kolaylaştırma ve teşvik yerine yerli üretimi kolaylaştırıp teşvik edilmesinin gerektiğini belirten Erbakan, stratejik konumdaki tarım sektörü ile ilgili çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ‘faizsiz olarak en az beş yıllık bir vadeye yayılması' hayati önem arz etmektedir. Özellikle Ziraat Bankası borçlarının yapılandırma kapsamına alınması çok önemlidir çünkü çiftçilerimizin toplam borcunun yarıdan fazlası Ziraat Bankası'nadır.”