Erbakan'ın yakın yol arkadaşı Fehim Adak dualarla anıldı

Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı, eski bakan Fehim Adak, vefatının 5. sene-i devriyesinde dualarla anıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, dua sonrası yaptığı açıklamada merhum Fehim Adak'ın Milli Görüş'ün prensiplerinin vücut bulmuş hali gibi olduğunu söyleyerek, ”Fehim Adak Bey, önce ahlak ve maneviyat, nefis terbiyesi ve dünyacı değil ahiret öncelikli olmak prensipleri tecelli etmiş ender isimlerden biriydi. Yine Erbakan Hocamızın belirttiği Milli Görüş'ün fiziksel özellikleri hidayet, feraset, dirayet Fehim Adak Bey'de bulunan özelliklerdi. Hakkın hakim olması için her türlü engele sıkıntıya rağmen son nefese dek mücadele etti. Tüm bu özellikler kendisinde vücut bulduğu için gerçekten müstesna bir insandı. Fehim Adak Bey hakkında Erbakan Hocamız, başkası için söylediğini duymadığım kendisinin imzaladığı dosyayı ‘biz hiç okumadan imzalarız' demiştir. Kendisini özlemle hayırla yad ediyoruz. Bütün gençlerimizin hepimizin Fehim Adak Bey'in hayatını çok iyi incelemesi, örnek almamız gerekiyor. Sadece anmak, dua etmek yetmiyor onun yürüdüğü yolda yürümek onun güzel hasletlerini kendi hayatımızda da uygulamak son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Tüm siyasilerimizin örnek alması gereken bir insandı”

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da merhum Fehim Adak'ın bakanlığı dönemindeki yaşadığı bir anısını anlatarak şunları kaydetti:

“Mardin'den gelen dostlarının getirdiği bir kutu balı, Fehim Bey bulunduğu makam itibariyle kabul etmeyeceğini belirtmiş. Gelenlerin ısrarına rağmen hediyeleri kabul etmeyen Fehim Bey, bir devlet adamının kamu adına çalışan bir kimsenin hediye kabul etmesinin uygun olmadığını hadisi şerifleri de referans göstererek izah etmiş. Fehim Bey ancak getirilenleri parasını vererek alabileceğini belirtmiş. Bu davranış Türkiye'nin en batısından en doğusunda tüm siyasetçilerimize örnek olması gereken bir davranış. Ölçülerimiz bunlardı. Dinimizin ölçüleri bunlar. Dolayısıyla tavizsiz bir Müslümandı Fehim Bey. Fehim Bey, ayrılığımız sırasında da bize karşı hep kucaklayıcı olmuştur. Bugün gördüğümüz kötü örneklere bakarak nasıl yaşanması gerektiğini gösteren örnek bir insandı. Dünün mücahitlerinin müteahhit olduğu dünya için her şeylerini feda etmiş bir kalabalık var bugün karşımızda. Ama yüz binlerin içinde 1 tane Fehim Adak göremiyoruz. O yüzden gelecek nesillerimize Fehim Adak'ı anlatmamız çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.