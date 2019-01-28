Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksinden tam hizmet

Birlik Mahallesi'nde Eylül ayında hizmete açılan Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Birlik Mahallesi'nde hizmete açılan Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Yüzme tutkunlarının dört mevsim suyun keyfini çıkarmaya başladığı Komplekste fitness bölümü de yoğun ilgi görüyor. Pazartesi hariç haftanın her günü 08:30-22:00 saatleri arası açık olan yüzme havuzundan, 6 farklı zaman diliminde faydalanılabiliyor. Çocuklarda başlangıç, orta ve ileri seviye olarak verilen yüzme kurslarından 400'ü aşkın kursiyer kaydı bulunuyor. Hafta içi ve hafta sonu verilen eğitimler haftada 2 saat şeklinde düzenleniyor. Yetişkinlerde de havuzun kullanım durumu 450 kişiye yaklaştı.

Fitness salonundan da 150'ye yakın vatandaş faydalanıyor

2 bin 692 metrekarelik alanda inşa edilen kompleks, olimpik standartlar ve kalitede inşa edildi. 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğindeki havuz 5 kulvarlı. Tesiste farklı spor aktiviteleri için hazırlanan aletli fitness salonundan da 150'ye yakın vatandaş faydalanıyor. Çankaya'da belediye hizmetleri genelinde rekorlar kırdıklarını ve aynı zamanda ilkleri gerçekleştirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, takdire yakışır hizmetler vermeye devam edeceklerini kaydetti. Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun hizmete açılmasıyla birlikte Çiğdem Mahallesi'nde olimpik ölçülerde havuz yapımının devam ettiğini ve 2019 yılında açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Taşdelen, Dikmen'e de bir havuz yapacaklarını açıkladı.

Birlik Mahallesi Kahire Caddesi Lozan Parkı içerisinde yer alan spor kompleksinden yeni üyelik kaydı için 441 2018 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.