Erdem Dergisi 75. sayıya ulaştı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sosyal bilimler alanında makaleler yayımlayan hakemli dergisi Erdem'in 75. sayısı yayımlandı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sosyal bilimler alanında makaleler yayımlayan hakemli dergisi Erdem'in 75. sayısı yayımlandı. Aralık 2018 nüshasında sanat ve basın tarihi, müzecilik, kültürel miras, Türk dili, Türk edebiyatı, İran edebiyatı, felsefe ve halk bilimi alanlarında özenle hazırlanmış on makale yer alıyor.

İnsan ve toplum bilimleri alanında makalelere yer veren, hakemli uluslararası bir dergi olan Erdem, yılda iki sayı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında hem basılı hem de genel ağ ortamında yayımlanıyor. Yayımlanacak makalelerde bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranarak, bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler yayımlanmamış olma şartıyla kabul ediliyor.