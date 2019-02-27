Erdoğan-Deby ortak basın toplantısı

Bu rakam basit bir rakam. Bu ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarmanın kararlılığı içinde olacağımızı teyit altına aldık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Idriss Deby ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Yapılan görüşmelerde hangi konuların masaya yatırıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”4 tane ayrı belgeyi imzalamış bulunuyoruz. Şuan ticaret hacmimiz 60 milyon dolar civarında. Bu rakam basit bir rakam. Bizim 82 milyon nüfusumuz var, 15 milyon kendilerinin nüfusu var, 97 milyon gibi bir nüfus ortaya çıkıyor ki, bu ticaret hacminin ne kadar az olduğunu göstermesi bakımından önemli. Bu ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarmanın kararlılığı içinde olacağımızı teyit altına aldık” diye konuştu.

903 Çadlı öğrenciye burs imkanı sağlandığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin Çad'lı öğrencilerin en çok eğitim gördüğü yabancı ülkelerden birisi olduğunu söyledi. Görüşmelerde terörle mücadeleyi de ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, “Çad ile işbirliğimizi sürdürme kararlılığımızı teyit ettik. FETÖ ile mücadele konusunda desteği ile Çad, ülkemizle örnek bir dostluk sergiliyor. Bu terör örgütünün Çad'daki okulları geçen yıl itibariyle Maarif Vakfımıza devredilmiştir. Adalet ve eşitliği dayanan bir uluslararası düzenin savunucusu olarak Afrika ile ilişkilerimize önem veriyoruz. Karşılıklı saygı, eşit ortaklık, adalet ve kazan kazan esasına dayalı olarak bu sacayağını korumak durumundayız. Bu nedenle kıta ülkelerine yönelik sergilenin kibirli, mücadeleci tavırları asla tasvip etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Çad'a diplomatlar sitesinde 4 bin metrekarelik yer ayırdıklarını, Çad'ın da Türkiye'ye 10 bin metrekarelik yer tahsis ettiğini ve iki ülkenin de bu alanlarda büyükelçiliklerini yapacaklarını ifade etti.

“Bizim teröristle mücadelemizin ortak bir mücadele olması gerektiğini düşünüyorum”

Önemli bir heyet ile Türkiye'ye geldiğini söyleyen Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, “Türkiye'ye yeniden gelmek bin yıllık bir medeniyetin temsilcisi olan bu sosyo-ekonomik gelişim seviyesiyle son derece modern bir ülke olan Türkiye'de bulunmak benim için onur kaynağıdır. Türkiye bizim için ilham kaynağıdır. Yıllar geçtikçe işbirliğimizin geliştiğini ve farklı alanlarda ilerlediğini görebiliyorum. İlk Türkiye'ye ziyaretim, henüz siz göreve gelmemişken 2000 yılında gerçekleştirmiştim. 4 Çadlı, öğrenci Türkiye'de bulunmaktaydı, ikili ticaret hacmi sıfır seviyelerindeydi o dönem. O günlerden bu yana oldukça büyük bir ilerleme kaydettik. 903 Çadlı öğrenci Türkiye'nin saygın üniversitelerinde öğrenim görmekteler. Bu mütevazi bir rakam da olsa, ikili ticaret hacmi konusundaki rakamlar ile de yetinmeyecek olsak, bunu daha ileriye taşıyabiliriz, iki ülke arasındaki ticaret hacmini bizlere yakışan bir seviyeye ulaştırabiliriz, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili işbirliğinin nasıl çeşitlendirilebileceğini görüştüklerini söyleyen Deby, “Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe, Türk şirketlerinin bilgi ve becerisi ile gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. 1989 ve 2018 yılları arasında imzaladığımız çeşitli işbirliği anlaşmalarında mevcut olan konuların, savunma, tarım, sanayi alanında, yeniden değerlendirdik. Savunma alanında, kültür alanında işbirliği anlaşmaları imzaladık. Mevcut olan işbirliği anlaşmalarını daha da güçlendirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Askeri alanda Türkiye'nin büyük deneyimleri olduğunu kaydeden Deby, “Biz de kendi ülkemizde sadece eğitim kapsamında değil, teçhizat ve mühimmat konusunda Türkiye'nin imkanlarından faydalanabileceğimizi düşünüyoruz. Böylece terörizmle daha iyi mücadele etme imkanımız sahip olabiliriz. Terörizmin sınırı olmadığını ve tüm ülkelerin bu konudan mağdur olduğunu biliyoruz. Bazen kimin terörist olduğunu ve olmadığını ayırt etmekte zorluk çekebiliyoruz. Çünkü hiçbir terörist kendisini terörist olarak tanıtmamaktadır. Bizim belki terörist olduğunu bilmediğimiz insanlarla anlaşma imzalamış olduğumuzu öğrendik sizin yardımlarınızla birlikte. Bizim teröristle mücadelemizin ortak bir mücadele olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ortak mücadele her iki tarafında terörizmin kökünün kazınmasını sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan heyetlerarası görüşmede iki ülke arasında askeri çerçeve anlaşması, nakdi yardım uygulama protokolü, eğitim alanında işbirliği ve kültür alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.