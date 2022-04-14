İhlas Haber Ajansı

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Erdoğan-Destici görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.


Mutafa Destici ve parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı. Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı. Erdoğan ve Destici, BBP Genel Merkezi önünde gazetecilere poz verdi.

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