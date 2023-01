Erdoğan: “(Dezenformasyon Yasası) Birileri yasanın bazı maddelerinin iptali için AYM'ye koştu ama mecliste öyle yapmadılar oy birliğiyle çıktı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dezenformasyon Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuranlara ilişkin, “Gerçi biliyorsunuz birileri hemen bu yasanın bazı maddelerinin iptalinin için Anayasa Mahkemesi'ne koştu. Ama mecliste öyle yapmadılar oy birliği ile çıktı. Hemen ardından Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Yalan haber sadece insanı değil günümüz demokrasilerini de tehdit eden unsurlardan biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, “Teknolojideki gelişmeler beraberinde yeni iletişim mecralarını da getiriyor. Eskiden gazetecilik mesleği ile uğraşanlara mahsus imkanlar artık internet bağlantılı cep telefonuna sahip herkes tarafından kullanılabilmektedir. Herhangi bir sınırlama olmadan herkesin eşit şartlarda üye olabildiği küresel sosyal medya platformları adeta tek kişilik medya mecraları ortaya çıkarmıştır. Bu durum bilginin hızlı dolaşımına katkı sağlama yanında her türlü yalanın iftiranın çirkinliğinden önünü açmıştır. Yalan haber sadece insanı değil günümüz demokrasilerini de tehdit eden unsurlardan biri haline gelmiştir. Maalesef bu hastalık medya kuruluşu sıfatı ile faaliyet yürüten yapıları da sarmıştır onurlarına mahremiyetleri ne saldırarak kendini var etme veya çıkar sağlama peşinde koşanlara bırakamayız. Burada sizlerin çok önemli görevleri var hele hele yerel medyanın çok ama çok önemli görevi var. Bize ülkeyi yönetme yetkisi veren milletimiz diğer eser ve hizmetler yanında kendinin bu çerçevedeki hak arama ve haysiyetini koruma sorumluluğunu da üzerimize yüklemiştir” diye konuştu.

"Birileri hemen bu yasanın bazı maddelerinin iptalinin için Anayasa Mahkemesi'ne koştu ama mecliste öyle yapmadılar oy birliğiyle çıktı”

Meclisten geçen Dezenformasyon yasasını iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidenlere tepki gösteren Erdoğan, “Geçtiğimiz aylarda mecliste kabul edilerek yürürlüğe giren ve kamuoyunda ‘Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen hukuki düzenlemenin gerisinde işte bu gaye vardır. Gerçi biliyorsunuz birileri hemen bu yasanın bazı maddelerinin iptalinin için Anayasa Mahkemesi'ne koştu. Ama mecliste öyle yapmadılar oy birliği ile çıktı. Hemen ardından Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Özellikte internet üzerinden yürütülen medya faaliyetlerini idari ve hukuki zemine oturtmayı amaçlayan bu düzenleme meslek olarak bu işi yapanları önemli ölçüde rahatlatmıştır. Böylece artık gerçekten gazetecilik faaliyeti yürütenler ile gazetecilik görüntüsü altında şarlatanlık yapanların ayrımı daha da kolaylaşmıştır. Bu düzenleme kapsamında resmi ilanların yayın mecralarına internet haber sitelerinin de eklenmesi ile bir adaletsizlik giderilmiştir. Yalan ve yanlış haber yayanlar için getirilen ve halkın internet medyasına olan güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor” şeklinde konuştu.

Medya mecralarında da idari ve hukuki düzenlemelerden daha önemlisi ahlaki ilkeler olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Elbette her alanda olduğu gibi medya mecralarında da idari ve hukuki düzenlemelerden daha önemlisi bunun altını çiziyorum ahlaki ilkelerdir. Malum olduğu üzere enflasyonla mücadele kapsamında fahiş fiyat artışlarına karşı kamuoyunu ikaz ederken de aynı hatırlatmayı yapıyoruz. Ahlaki ilkeleri tamamen bir kenara bırakarak Allah korkusu kuldan utanma duygusu olmadan sadece bireysel çıkar, kar, kazanç hırsıyla hareket edenleri hiçbir kural hiçbir kaide durduramaz. Bunlar her kuralın arkasında dolaşacak her kaideyi aşacak bir yol bulurlar. Türkiye yüzyılı vizyonum uzun başlıklarından birini değerlerin yüzyılı olarak belirlememizi sebebi de budur. Aileden başlayarak eğitimin tüm kademelerinde ve çalışma hayatına kadar her alanda insanlarımızı medeniyetimizin değerleri ile buluşturacak bir iklim inşa etmeyi hedefliyoruz. Hiç şüphesiz medya bu gayretin hem en önemli unsuru hem de taşıyıcısı olacaktır. Anadolu medyasının ise ismine yakışır şekilde bu mücadelede en ön safta yer alacağına inanıyorum. Sizlerin şahsında hakkın hatrını yere düşürmeyen tüm gazetecilerimize kuruluşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.“