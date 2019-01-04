Erdoğan-Khan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

“Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir”

FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan Yüksek Mahkemesinin ilan ettiğini hatırlatan Erdoğan, “Pakistan Yüksek Mahkemesinin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Bir yandan da okulların Maarif Vakfına teslimi memnuniyet verici adımlardı. Bundan sonraki süreçte bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

İmran Khan'ın göreve geldikten sonra Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunu belirten Erdoğan, ayrıca Khan'ın bir sporcu olduğunu söyledi. Erdoğan, “İmran Khan aynı zamanda bir sporcu, kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan İmran Khan'ın siyasette de yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Tamının kaptanı olması hasebiyle kaptan sıfatıyla anılan bir özelliğe sahipti. Bende futbolda takımımın kaptanlığını uzun yıllar yaptım, biz de onunla anılıyorduk. Kendisi aynı zamanda tam anlamı ile bir Mevlana aşığı. Dün Konya Mevlana ziyareti ile bunu kendisi bana ifade ettiler. Başbakanın Ankara'ya gelmeden önce Hazreti Mevlana'nın kabrini ziyaret etmesi bu hürmetin, bu muhabbetin de bir nişanesidir. Türkiye Pakistan dostluk bağları tarihe uzanan iki kardeş ülkedir. Bu kardeşlik en kritik zamanlarda milli davalara verilen destek ile pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir. İslamabad'daki üç okul ve yönetim binasının vakfımıza devredilmesi bunun en güzel ifadesidir” şeklinde konuştu.

“Toplu konut, alt yapı, üst yapı, bütün bunları ele alma fırsatımız oldu”

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin sonraki toplantısının İslamabad'da gerçekleşeceğini kaydeden Erdoğan, daha önceden başlatılan ‘üçlü İstanbul Zirvesi' olarak devam eden Afganistan-Pakistan-Türkiye arasındaki zirvelerin kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti. Erdoğan, “Afganistan-Pakistan-Türkiye arasındaki bu zirve inanıyorum birçok sıkıntıların aşılmasına vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin ilişkilere yakışan seviyeye çıkartılması için yapılabilecek çalışmaları da konuştuklarının altını çizen Erdoğan, “Serbest Ticaret Anlaşmasının imzaya hazır hale getirilmesine yönelik irademizi ortaya koyduk” açıklamasında bulundu.

Ulaşım imkanlarının geliştirilmesi üzerinde de durduklarının altını çizen Erdoğan, “Özellikle müteahhitlik sektörüne yönelik toplu konut, alt yapı, üst yapı, bütün bunları ele alma fırsatımız oldu. Eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi gözden geçirdik, bölgesel gelişmeleri ele aldık, uluslararası konular üzerinde durduk, Suriye'de meydana gelen malum gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu” dedi.

Savunma sanayi konusunun da masaya yatırıldığını kaydeden Erdoğan, “Savunma sanayi ile ilgili konular, bizim Pakistan'dan aldığımız eğitim uçaklarına dönük çalışmalar, bunun yanında bizim MİLGEM ile ilgili yaptığımız satışlarımız. Atak helikopterleri ile ilgili çalışmalar, bunun yanında daha neler yapabiliriz bunları konuşma fırsatımız oldu” diye konuştu.

“Türkiye ve Pakistan arasındaki sevgi, bağlar her zaman mevcuttu”

Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkiye dikkat çeken İmran Khan, “Bizim dedelerimizin nesli, Türkiye Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken neler yaptılar, o zaman Hindistan'dan para toplayarak Türkiye'de kahramanca bağımsızlığı için mücadele edenlere destek oldular. Bu benim dedemden babama, babamdan bize geçti. Türkiye'nin bağımsızlığı için 1920'lerde mücadele etmesinden ben halen ne kadar gurur duyduklarını biliyorum. Türkiye ve Pakistan arasındaki sevgi, bağlar her zaman mevcuttu. Biz bu ilişkileri çok üst seviyeye taşımak istiyoruz. Şimdiye kadar hiçbir şekilde ulaşılmamış seviyeye çıkartmak istiyoruz” dedi.

Türkiye'ye güçlü bir heyetle gelmesinin önemini anlatan Khan, “Biz farklı yatırımcılarla görüşmek istedik. Türkiye ile aramızdaki bağı güçlendirmek istedik. Sadece ticaret ilişkileri değil, dış ilişkilerimiz, terörle ilgili farklı tutumlarımız, bunları görüşmek istedik. Karşı karşıya kaldığımız ortak sorunlar, ülkelerimizin karşılaştığı güvenlik tehditleri, her alanda bağlarımızı güçlendirmek istedik. Çok memnunum, uzun bir görüşme yaptım, ülkeme dönerken şunu bilerek ülkeme dönüyor olacağım, Pakistan ve Türkiye bundan sonra birbiri ile çok daha yakın iki ülke haline gelecek” diye konuştu.

“Sizden öğreneceğimiz çok şey var”

Türkiye'nin konut konusundaki tecrübelerini çok önemsediklerini söyleyen Khan, “Bizim ekonomimizi ayağa kaldırma konusunda 5 milyon konut inşa ederek, önümüzdeki 5 yıllık süre içinde, böyle bir iddialı planımız var. Biz biliyoruz ki bu konuda çok tecrübeli inşaat şirketleri var. Son 6-7 sene içinde 2 milyon konut inşa edildi Türkiye'de. Biz de sizin tecrübelerinizden ders çıkartmak istiyoruz. Pakistan'da ilk defa bu kadar iddialı bir plana imza atılıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği sağlık reformlarına da değinen Khan, “Sağlık reformlar gerçekleştirdiniz, bunlar da bizi çok etkiledi. Yeterince gelir sahibi olmayan, herkesin nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşabildiği sigorta sistemi, bu medeni bir ülkenin en önemli göstergelerinden birisidir, bizim de ulaşmak istediğimiz bir hedef. Yeni Pakistan'ı geliştirirken bu değerleri temel alan bir Pakistan geliştirmek istiyoruz. Sizleri örnek almak istiyoruz. Halkın çoğunluğunun kapsam içinde olduğu sağlık reformlarını önek almak istiyoruz. Yeni eğitim reformları bunlar da bizim için çok ilginç. Bizde 3 tane paralel eğitim sistemi var, bizim yapmak istediğimiz bütün halkı bir araya getiren bir müfredatın olmasıdır. Eğitim sistemimizi reformdan geçirirken sizden öğreneceğimiz çok şey var” şeklinde konuştu.

“Hindistan ile yaşanan temel sorun Keşmir”

Afganistan konusunu da görüştüklerini belirten Khan, Afganistan'a barışı getirmeye yardımcı olacak herkesin yardımcı olması gerektiğini söyledi. Zirve toplantısının faydalı olacağını da belirten Khan, komşuları Hindistan ile yaşadıkları sorunları da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuklarını belirtti.

Hindistan'ın Pakistan ile görüşmeyi reddettiğini belirten Khan, “Eğer diyalog yoksa nasıl ileriye gidebiliriz ki. Hindistan ile yaşanan temel sorun Keşmir. Burada artık yerli bir hareket var, bu grup 30 yıldan fazladır insan hakları, demokrasi temelli, insanların ihtiyaçlarını göz ardı ediyor. Hindistan bu konuda Pakistan'ı suçluyor. Pakistan'ın tek istediği şey istikrar. Biz ekonomik ilerleme kaydetmek istiyoruz, bunun için de istikrar gerekiyor. İstikrar da Pakistan ve Hindistan bir araya gelerek aralarındaki farklılıkları giderdiğinde ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Suriye konusunun da masaya yatırıldığına dikkat çeken Khan, Suriye'yi barış gelmesi için dua ediyoruz. Türkiye'ye bu konudaki çalışmalarında başarılar diliyoruz. DEAŞ'ın yenilmesi ile ilgili Pakistan Türkiye'nin her zaman yanındadır” dedi.