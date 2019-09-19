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Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş’ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirerek resmi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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