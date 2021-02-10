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“Eren-9 Kazan-Han Yaylası” Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” Operasyonu başlatıldı.


Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2.218 personel görev alırken, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.218) personel (129) operasyonel timin görev alacağı kaydedildi.


Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları'nın halkın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

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