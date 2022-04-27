Eren Abluka-2 operasyonunda 12 kg metamfetamin ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK bölücü terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetinde 12 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aynı sığınakta, 1 adet piknik tüpü, 1 adet güneş paneli, 1 adet sırt çantası, 1 adet akü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilerek, sığınak imha edildi.