Eren Abluka-29 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca ilçesi kırsalında icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, tespit edilen bir sığınak içerisinde bir adet AT-4 füze, bir adet büyük telsiz, 2 adet el bombası, bir adet büyük tüp, bir adet roket mühimmatı başlığı, 262 adet piyade tüfeği fişeği ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.