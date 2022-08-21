İhlas Haber Ajansı

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Eren Abluka-29 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka-29 operasyonunda bir sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi.


Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca ilçesi kırsalında icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, tespit edilen bir sığınak içerisinde bir adet AT-4 füze, bir adet büyük telsiz, 2 adet el bombası, bir adet büyük tüp, bir adet roket mühimmatı başlığı, 262 adet piyade tüfeği fişeği ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.

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