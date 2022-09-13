İhlas Haber Ajansı

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Eren Abluka-7 Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Hozat ilçesi kırsalında 13 Eylül 2022 tarihinde icra edilen operasyonda, toprağın altına gömülü vaziyette; 2 adet EYP düzeneği, 80 kg TNT ve plastik patlayıcı, 4 adet elektrikli fünye, 9 adet havan mühimmatı, 5 adet el bombası ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.

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