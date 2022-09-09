İhlas Haber Ajansı

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Eren Abluka operasyonları hız kesmeden devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yapılan operasyonda gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan operasyonda gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarata dayalı olarak yapılan "Eren Abluka-17" operasyonlarında Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında toprağa gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildi.

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