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Ergenekon Ocakları'ndan Diyarbakır annelerine destek

Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelere destek vermek için bir açıklama yaptı.

Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek vermek için bir açıklama yaptı. Ergenekon Ocakları Ankara İl Başkanı Tunçel, "Ben bir Türk babayım. Bir Kürt annenin gözünün yaşının dinmesi için, çadırda bekleyen annelerimizin çocuklarını teslim etmeniz karşılığında dünyanın ne tarafında isterseniz, kendimi takas etmeye hazırım" dedi.


Ankara'da Ulus Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş katıldı. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafenin korunduğu ve maske kuralına da uyulan basın açıklamasında, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek verildi. Ergenekon Ocakları Ankara İl Başkanı Ayhan Tunçel, Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanlarında olduklarını belirterek, “Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ilk ziyaret eden teşkilat olmaktan şeref duyuyoruz. Biz orada annelerin dertlerini dinledik ve dertlerine ortak olmaya çalıştık. Gözü yaşlı anneleri gördüğümüzde içimiz sızladı. Annelerin bizden bir isteği vardı. Bizim sesimizi hem dünyaya hem de tüm Türkiye'ye duyurun. Bizim burada gözlerimiz yaşlı, biz zorla ve cebren dağa kaçırılan çocuklarımızı geri istiyoruz. Bunu geçmişte kendi ifadeleri ile sırtını yasladıkları, otomobillerinde gezdirdikleri, belediyelerinde çalıştırdıkları terör örgütüne hamilik yapan HDP'den istiyorlar. Biz de HDP'ye son kez Türk milleti adına şunu söylüyoruz, siz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak kaydıyla parti kurdunuz, yemin ettiniz. Siz bu yemine uymuyorsunuz. Son bir kez desteklediğiniz terör örgütüne söyleyin, zorla dağa kaçırdıkları çocuklarımızı bir an önce ailelerine teslim etsinler. Ben bir Türk babayım. Bir Kürt annenin gözünün yaşının dinmesi için, çadırda bekleyen annelerimizin çocuklarını teslim etmeniz karşılığında dünyanın ne tarafında isterseniz, kendimi takas etmeye hazırım” ifadelerini kullandı.


Basın açıklaması toplu sloganların atılması ile son buldu.

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