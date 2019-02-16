Ergin Ataman: “Türk basketbolunun nasıl bu duruma geldiğinin sorgulanması lazım”

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Doğuş Balbay'ın savunmadaki akılcı oyunuyla bariz bir üstünlük sağladı” diye konuştu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-70 mağlup etti. Elde edilen bu galibiyetle finale adını ilk yazdıran takım Anadolu Efes oldu. Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçının sonucuna göre rakibini bekleyen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Doğuş Balbay'ın savunmadaki akılcı oyunuyla bariz bir üstünlük sağladı. İlk 3 çeyrek farklıydı son çeyrek bambaşkaydı. Bu konuda son periyottan konuşmak istemiyorum. Buradan eleştiri yapmam gerekirse Türkiye Kupası yarı final maçları oynanıyor Ankara'da salonda seyirci yok. Basketbol seyirciyle güzel, hafta sonu bu kadar az sayıda seyirci olması beni düşündürüyor. Anadolu Efes ile Beşiktaş maç yapıyor salonda toplam 300 kişi var. Türk basketbolu nasıl bu duruma geldi sorgulanması lazım. Basketbolun bu derece ilgi görmemesi beni endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes takımında Vasilije Micic, “Kazandığımız için çok mutluyum. Beşiktaş Sompo Japan takımı maçı hiç bırakmayan bir yapısı var. Türkiye liginde oynadığımız maçlar arasında en iyi maçımızı çıkardığımızı söyleyebilirim” şeklinde konuştu.