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Erkan Sözeri: “Oynamayan oyuncularımızı görmek adına güzel bir organizasyon”

Kupada Hatayspor’u mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, “Bugün çok keyifli bir maç oldu.

Kupada Hatayspor'u mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, “Bugün çok keyifli bir maç oldu. İki takım çok iyi mücadele gösterdi” dedi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Bugün çok keyifli bir maç oldu. İki takım çok iyi mücadele gösterdi. Az süre alan profesyonel futbolcularımızın gösterdiği performans çok güzeldi. Her an bu takımda yer alabileceklerini gösterdiler. U 20'den 3 tane futbolcumuz vardı. Onları da oyuna dahil ettik ve gösterdikleri performans çok güzeldi. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. Kupa bizim için belki talip olmak aykırı bir durum ama genç oyuncularımızı, oynamayan oyuncularımızı görmek adına güzel bir organizasyon. Skorla beraber ufakta olsa bir avantajımız oldu. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

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