Ankara'nın Altındağ ilçesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Yiğit B. Altındağ İlçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan sevgilisi Gaye Güven'in (24) evine gitti. Yiğit B. kapıyı açan sevgilisinin başına silahla ateş edip olay yerinde taksiyle uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiği belirledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yiğit B.'nin kaçtığı taksi belirlendi. Yakalama çalışmaları neticesinde polis ekipleri, zanlının kaçtığı taksiyi durdurdu. Takside bulunan Yiğit B. tabancayla intihar etti.

Erkek ardaşaı tarafından öldürülen Gaye Güven için öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Genç kadın yakınlarının gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.