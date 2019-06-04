Erkekler Basketbol 1. Lig: OGM Ormanspor: 66 - Sigortam.net İTÜ BB: 60

Erkekler Basketbol 1.
Lig final serisi ilk maçında OGM Ormanspor Ankara'da Sigortam.net İTÜ BB'yi konuk etti. Mücadeleyi 66-60 kazanan OGM Ormanspor seride 1-0 öne geçti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Erşan Kartal, Önder Yılmaz, Fatih Güler
OGM Ormanspor: Hasan Rızvıc 10, Seyitcan Erdem, Barış Ömer Erlim 4, İsmail Çevik 3, Caner Ercan 6, Hasan Karabulut 6, Mert Alemdar, Sercan Topçu 3, Engin Sefa Pamukcu, Yasiin İhsan Graves 25, Şahin Ekmen 7, Kemal Canpolat,
Başantrenör: Mustafa Korhan Aydanarığ
Sigortam.net İTÜ BB: Yunus Akçay 6, Semih Say, Furkan Ayça, Ömercan Engin, Berkay Sinirlioğlu 12, Cenk Akyol 8, Adem Ören 6, Ahmet Can Duran 10, Mümin Tunç, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Jerome Jevony Frink 11, Chad Eliot Frazier 7
Başantrenör: Atilla Andaç Yapıcıer
1. Periyot: 29-16
Devre: 41-36
3. Periyot: 52-52
5 faul alan: Cenk Akyol (Sigortam.net İTÜ)