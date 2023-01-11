Erken dönem gelişimsel çocuk tarama testi devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan “Erken Dönem Gelişimsel Tarama Testi” devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölümü akademisyenleri tarafından Sıhhiye'de bulunan merkezde yüz yüze gerçekleştirilen testlerin sonucunda gelişim geriliği tespit edilen çocuklara ev temelli bireysel eğitim programları hazırlanıyor ve gelişimleri yakından takip ediliyor. Tamamen ücretsiz olarak olan uygulama Başkentli ailelerden de yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz sene ekim ayında başlayan ve 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimlerinin değerlendirildiği projede bin çocuğa ulaşıldı. Tarama testine katılan çocukların durumlarına göre uzmanlar tarafından gerekli yönlendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpcu, 6-72 ay arasındaki çocuklara yönelik gelişimsel tarama testinin devam ettiğini belirterek, “Başvuru yapmak isteyen aileler internet adresimiz üzerinden başvuru yapabilirler. Ekim ayında başladığımız tarama testinden bugüne kadar yaklaşık bin çocuk yararlandı. Ailelerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz ve çalışmalarımız bu yönde devam edecek” dedi.

“Ulaşabildiğimiz tüm ailelerin çocuklarına gelişimsel tarama yapmayı amaçlıyoruz”

Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Şeymanur Battal ise projenin amacının 6-72 ay aylık çocukların gelişimsel taramalarını gerçekleştirmek olduğunu belirterek, “Erken dönemlerle çocukların gelişimsel taramalarını belirlemek, herhangi muhtemel bir riskin önceden farkına varmak çok önemli. Çünkü ilerleyen dönemlerde çocukların ilkokula geçtiğinde daha önceden önlemler alabilmek, potansiyellerini daha ileriye taşımak anlamında çok kıymetli. Bu sebeple de ulaşabildiğimiz tüm ailelerin çocuklarına gelişimsel tarama yapmayı amaçlıyoruz. Tarama sonucunda aileye çocuğun gelişimsel sürecine ilişkin bilgi veriliyor, riskli olan çocuklar gerekli birimlere yönlendiriliyor ve yine proje çerçevesinde geliştirilecek olan ev temelli aile destek programlarına dahil ediliyorlar” diye konuştu.