Ermeniler tarafından yıkılan Karabağ, zaferin ardından yeniden inşa ediliyor

Yeniden inşa edilen şehirlerin ilki olan Ağalı'da 86 aile kente yerleşmiş durumda.

Azerbaycan, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine karşı saldırı operasyonunu başlattı. Söz konusu operasyonda, Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını kurtararak halkın Ermeni zulmünden kurtarılmasını sağladı. Savaşın üzerinden geçen 2 buçuk yılda, Karabağ'ın yeniden yapılanması için çalışmalar son hızla devam ediyor. O kentlerden biri ise Ağalı. Ermeni zulmünden kurtarılan Ağalı Kenti'ni tanıtan şehrin yöneticisi Zeyhun Hasanov, Karabağ Zaferi ile elde edilen sınırların tamamını inşa edeceklerini, inşa edilmiş ilk köyün Ağalı olduğunu dile getirdi. Hasanov ayrıca 86 aileden 420 kişinin kente yerleşmiş durumda olduğunu ve kentin elektriğini kendisinin ürettiğini dile getirdi. Hasanov, kendisinin 9 yaşında terk etmek zorunda kaldığı ve diğer ailelerin 30 yıldır hasretini çektiği Karabağ'ın yeniden inşa edilmesinin herkesi mutlu ettiğine vurgu yaptı.

Proje kapsamında, köyde kurulacak “Akıllı Okul” uzaktan eğitim için tüm imkanlara sahip olacak. Park meydanı için şadırvan alanındaki çalışmalar da tamamlandı. Çeşmeye konulan mimari anıt da tamamlanmış durumda. Modern şehircilik standartları uygulandığı köyde, yaya ve bisiklet yolları yapıldı.