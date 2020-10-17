Ermenistan'ı kınayan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan destek

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ermenistan'ın dün gece Azerbaycan'a yönelik saldırısı sonrası sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın dün gece Azerbaycan'a yönelik saldırısı sonrası sosyal medya hesabından Ermenistan'ı kınayan bir mesaj yayımladı. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ermenistan'ın saldırısını insanlık suçu olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını doğru bulduğunu belirtip destek verdi. Siyaset ile milli meseleleri ayrı tutmak gerektiğini vurgulayan Canpolat, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a olan saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan gerçekleştirdiği saldırılarda adeta terör devleti gibi insanlık suçu işlemektedir. Azerbaycan asla yalnız değildir. Kardeş ülke Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayız. Yalnız bölgemizde yaşanılan tüm gelişmeler birlik ve beraberliğin önemini daha çok arttırmıştır. Dışarıdan bölgemize ve ülkemize yönelik ciddi tehditler vardır. Bu tehditlere karşı millilik ve vatanseverlik temelinde birleşebilirsek dışarıya karşı çok daha güçlü ve başarılı oluruz. Ülkemizin ve Azerbaycan'ın düşmanları alçaktır, namussuzdur. Bu düşmanlar silahlarla saldırdığı gibi aynı zamanda içeriden de karışıklık çıkartarak bizleri birbirimiz düşürmek ve kaleyi içerden kuşatmaya çalışacaklardır. Türkiye'nin vatanseverleri olarak buna fırsat vermemeliyiz. Tüm bu yaşanılanlara karşı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü Ermenistan'ı kınayan ve Azerbaycan'ı destekleyen açıklamasını önemli görüyoruz. Siyaset ile milli meseleleri ayrı tutmak gerekmektedir. Elbette muhalefet edilip siyaset yapılmalıdır. Ancak milli meselelerde dışarıya karşı bir ve diri olmayız. Bizler doğruya doğru, yanlışa yanlış deriz Sayın Kılıçdaoğlu'nun Ermenistan konusundaki açıklamasını doğru bulup destekliyoruz.”