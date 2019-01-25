Eroğlu: “Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık”

Buna önlem olarak topu yere indirdik ve pas oyunu oynadık” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta açılış maçında lider Gençlerbirliği'ne konuk olan Altınordu, maçı 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın mensuplarına maçın değerlendirmesini yaptı. Eroğlu, “Geçen hafta ligin zorlu takımı Balıkesirspor'u yendik. Lig arasını iyi değerlendirdik. Ligin lideriyle oynuyorduk, hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Gençlerbirliği, kalabalık gelen ve yüksek toplarla oynayan bir takım. Buna önlem olarak topu yere indirdik ve pas oyunu oynadık. İstediklerimizi ilk 15 dakika da başardık. Yaptığımız basit hatalar sonucunda rakibin oyun üstünlüğünü almasını sağladı. İlk yarı birer net pozisyonla bitti. İkinci yarı rakibimizin kalabalık geldiği pozisyonlar sonucunda hızlı çıkarak gol atmayı planladık ve istediğimizi gerçekleştirdik. Kalecimiz hava toplarında çok üstündü. Oyuncularıma çok güveniyordum ve kazanacağımıza emindim. Sezon başı yeni kurulan bir takımız. Bizim için ligin ikinci yarıları daha önemli. Üst üste iki galibiyet aldık. Gençlerbirliği takımına başarılar diliyorum" dedi.