Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, “Kerkük'te Güncel Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu” konferansına katıldı. Erşat Salihi, “Türkmenler, asli yaşam alanlarında ülkelerine daha yüksek katkı sağlayacaktır” dedi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Irak Türkmen Cephesi iş birliğinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi'nin katılımı ile “Kerkük'te Güncel Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu” konferansı düzenlendi. ORSAM Konferans Salonunda düzenlenen programda Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Salihi, “Tarihsel süreç içerisinde ezilenler, hakları çiğnenenler, zarar görenler çoğunlukla Türkmenler olmuştur” dedi.

“Gayri meşru referandum hedefleniyor”

Türkiye ve Irak Merkezi Hükümeti ile ilişkilerini güçlendirmesinin hem Irak'ın bütünlüğü hem de Türkiye'nin bölgedeki çıkarları açasından oldukça değerli olduğunu vurgulayan Erşat Salihi, “Türkiye'nin Irak ile yürüteceği her türlü ilişkide bu yaklaşımın sergilenmesi barış, huzur ve adil yönetim adına katkı sağlayacaktır. Ancak Türkmen'de, Kerkük özelinde, Türkiye'nin bu haklı diplomatik tavrının ete kemiğe bürünmesi bir o kadar önemlidir. Tarihsel süreç içerisinde ezilenler, hakları çiğnenenler, zarar görenler çoğunlukla Türkmenler olmuştur. Kuzey'de sözde devlet yapılanması için gayri meşru referandum hedefleniyor. Bu ülkenin asli unsuru olan Türkmenler ve onların yaşadığı coğrafya alanlarını telaffuz edilmesine karşı çıkılmaktadır. Bu ne tarihe ne de birinin ihtiyaçlarına uygun bir bakış açısıdır” diye konuştu.

Güvenlik konusuna değinen Erşat Salihi, “Türkmenlerin Araplar, Kürtler ve diğer unsurlar gibi bir bütünün ayrılmaz parçası olarak Irak'ın anayasasında ve devlet yönetiminde hak ettiği yere gelmesi Türkiye'nin de güvenliğinde zaman ve mekan açısından hayati bir önemdedir. Kerkük, Telafer, Sincar özellikle Tuzhurmatu ve Diyala bölgesinde teröristlerden ve onların destekçilerinden temizlenmesi kesinlikle herkesin güvenliğini kapsayacaktır. Türkmenler, asli yaşam alanlarında ülkelerine daha yüksek katkı sağlayacaktır” dedi.