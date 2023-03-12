Ersun Yanal: “Alan ve zaman olarak rakibe tanıdığımız için sonucu alamadık”

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaştıkları MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, rakibe alan ve zaman tanıdıklarını ayrıca takımının en önemli kodlarından biri olan ‘top rakipteyken oynama' becerisini kaybettiklerini ifade ederek, “Futbol, top sadece kendi ayağınızdayken oynanan bir oyun değil. Futbol dört ana başlık altında oynanıyor; top bizdeyken, top rakipteyken, sahipsiz toplar ve top dışarıdayken. Bütün bunların hepsini planlı bir şekilde oynamak gerekiyor. Bugün top rakipteyken alan ve zaman olarak rakibe tanıdığımız için sonucu alamadık. Geçen hafta benim ilk maçımdı. Bunları çok uygun bir şekilde yaptık ve rakibe eksik kaldığımız dakikalarda da olsa alan ve zaman vermedik. Yediğimiz ilk golden sonra rakibin moral sonucu ortaya koyduğu performansı kıramadık. Dolayısıyla topun sizde olması, sizin oynamanız bir şey ifade etmiyor” ifadelerini kullandı.

“Bu deneyimi performansa dönüştürmemiz gerekiyor”

Yanal, MKE Ankaragücü maçının ileride oynayacakları maçlar için özel bir deneyim olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Bu deneyimi performansa dönüştürmemiz gerekiyor. Bu yapılır, yapılması da gerekir. Rakibin durumuna göre, rakibin kullandığı oyun anlayışına, taktiğine göre ya da o andaki ihtiyacınız olan oyunun gerçekleşmesine göre kullanılır. Kullanılması da gerekiyordur. Ama bunu oyunun bir parçası olmaktan çıkarıp bir fantezi haline getirdiğimiz zaman bu biraz problem olur. Oyunun oynandığı şekli sizin ihtiyacınız olan sonuca doğru yönelmekten kaynaklanmalıdır. Bunu böyle yapmazsanız bu fanteziye giriyor. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Dünya Kupası'nda topu ihtiyacı olduğu gibi kullananlar kazandılar. İhtiyacı olduğu gibi kullanamayanlar kaybettiler. Futbol böyle bir oyun. Bu stratejiyi planlıyoruz, yapmak istiyoruz. Bazen oynamayı ertelersiniz, oynamamayı tercih edersiniz. Bazen oynamayı tercih edersiniz ama bunu yaparken de kuvvetler ayrılığını ve dengesini takım içinde çok iyi planlamalısınız. Bugün biz bunu yapamadık.”