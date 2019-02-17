Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, ilçede faaliyet gösteren inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahramankazan İnşaat Müteahhitleri Derneği (KİMDER) tarafından düzenlenen akşam yemeğine AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı üyeleri ile müteahhit, mimar, mühendis ve işçilerin de aralarında olduğu bine yakın kişi katıldı.

KİMDER Başkanı Mustafa Çidem, inşaat sektörünün paydaşlarının Kahramankazan'ın yapılaşmasında ve vatandaşların modern konutlara kavuşmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, “Başkanımız Lokman Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde bizlere elinden gelen desteği verdi. Bundan sonra da kendisinden bayrağı devralacak olan Serhat Oğuz'un da yanımızda olacağını bilmek bizlere güç vermektedir” dedi.

Başkan Ertürk de, belediye başkanı seçildiği 2004 yılı öncesinde “Kazan köyü” olarak anılan ilçelerinin geride kalan 15 yıllık süreçte aldığı yatırımlar ve yapılan projelerle marka bir kent haline geldiğini söyledi. Ertürk, ilçelerinde gerçekleştirilen projeler ile yapımı devam eden ve proje aşamasında olan hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Kahramankazan'daki bu değişim ve gelişimde inşaat sektörünün büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Ertürk, “Ankara'nın en hızlı gelişen dış ilçesiyiz, Türkiye'de de bu alanda ilk sıralardayız. 15 yıl boyunca sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duydum. Sizlerle birlikte büyük bir aile olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hep birlikte Kahramankazan'da adeta bir mucizeye imza attık. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin destekleri ve teveccühleriyle hizmet bayrağını devralacak olan Serhat Oğuz kardeşimizle bu hizmetler devam edecek” diye konuştu.

“Aşkla, şevkle çalışacağız”

Başkan adayı Oğuz da, toplantıya katılanlardan 31 Mart seçimlerinde destek isteyerek, “İnşallah sizlerin destekleri ve teveccühleriyle hizmet bayrağını Lokman Ertürk başkanımızdan devralacağız. 1 Nisan sabahından itibaren hizmet bayrağını aşkla, şevkle yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Kahramankazan'ın bir evladı olarak 20 yıldır ilçesine öğretmen olarak hizmet ettiğini, son olarak ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttüğünü ifade eden Oğuz, “Bir eğitimci olarak birçok hizmete imza attık. Bundan sonra da hizmetlerimize sizlerin destekleriyle, sizlerin katılımlarıyla devam edeceğiz” diye konuştu.

Oğuz, başkan seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projelere ilişkin bilgi verdi. 31 Mart seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de defalarca belirttiği üzere bir belediye seçimi değil beka seçimi olduğunu söyleyen Oğuz, “Burada AK Parti'nin ve üç hilalin adayı olarak huzurlarınızdayım. Ve inşallah AK Parti'nin bayrağını ve üç hilali birlikte ilçemizde dalgalandıracağız. Cumhur İttifakı başkentin ilçeleri arasında en yüksek oyu inşallah Kahramankazan'da alacak. Siz değerli inşaat sektörü temsilcileriyle bundan önce nasıl birlikteysek bundan sonra da her zaman yanınızda olacağız” diye konuştu.