Eryaman Stadı taraftar ile buluştu

Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, futbolseverlerin hizmetine hazır hale getirildi.

Eryaman Stadı, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk kez ev sahipliği yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arsa karşılığında özel bir inşaat firmasına yaptırdığı stadyumuna başkentin iki ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği ev sahipliği yapacak. Osmanlıspor ise, kendi stadında sıkıntı yaşaması durumda Eryaman Stadı'ndan yararlanabilecek.

Eryaman Stadı'nın temeli 20 Nisan 2015'te atılmasının ardından 45 ay sonra taraftarın hizmetine hazır hale getirildi. Hazırlanan ilk projede 18 bin taraftar kapasiteli olarak planlanan stadyum daha sonra gelen bir revizeyle 22 bin taraftar kapasitesine ulaştırıldı. FIFA ve UEFA standartlarına uygun olarak yapılan Eryaman Stadı, 62 bin 255 metrekarelik alana inşa edilerek zemin alttan ısıtmalı ve hibrit çim kullanıldı. Dört kattan oluşan stadyumda 734 araçlık otopark, 51 loca ve 48 kişi kapasiteli basın tribünü de yer alıyor.

Başkent taraftarları uzun süredir takımlarını zor şartlarda desteğini sürdürüyor. Ankaragücü son haftalardaki mağlubiyet serisine bu maçla son vermeyi hedefleyerek 86 gün sonra Ankara'ya dönüyor. MKE Ankaragücü son olarak ligin 11. haftası, 4 Kasım 2018 tarihinde Kayserispor ile Osmanlı Stadı'nda karşılaştı. Ligdeki son galibiyetini de bu maçta alan sarı-lacivertliler, 2 ay 24 gün sonra Ankara'da ev sahibi olmanın avantajıyla maça çıkacak.