Eryaman Stadı'nda “Ankaralı Seymenler” rüzgarı

Ankara’da Eryaman Stadı’nda karşılaşan MKE Ankaragücü-B.
Ankara'da Eryaman Stadı'nda karşılaşan MKE Ankaragücü-B. Boluspor maçının devre arasında sahaya giren Ankaralı Seymenler ekibi sergiledikleri performansla taraftarlara keyifli dakikalar yaşattı.
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan MKE Ankaragücü - B. Boluspor müsabakasının devre arasında Ankaralı Seymenler grubu orta sahada buluştu. Ankara yöresine ait “Hüdayda” müziği eşliğinde performanslarını sergileyen ekip, taraftarlara keyifli anlar yaşattı.