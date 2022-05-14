İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eryaman Stadı'nda “Ankaralı Seymenler” rüzgarı

Ankara’da Eryaman Stadı’nda karşılaşan MKE Ankaragücü-B.

Ankara'da Eryaman Stadı'nda karşılaşan MKE Ankaragücü-B. Boluspor maçının devre arasında sahaya giren Ankaralı Seymenler ekibi sergiledikleri performansla taraftarlara keyifli dakikalar yaşattı.


Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan MKE Ankaragücü - B. Boluspor müsabakasının devre arasında Ankaralı Seymenler grubu orta sahada buluştu. Ankara yöresine ait “Hüdayda” müziği eşliğinde performanslarını sergileyen ekip, taraftarlara keyifli anlar yaşattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.