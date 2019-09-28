Eryaman'da Atatürk Emekli Konağı sezonu açtı

Eryaman'da bulunan Atatürk Emekli Konağı, yeni sezona da kaldığı yerden devam edecek. Kültürel faaliyetlerle ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği Atatürk Emekli Konağı'nda yeni sezon, çok sayıda davetlinin katılımıyla resmen başlatıldı. Açılış programı davetlilerin yanı sıra; Konak Müdürü Murat Demirhan katılımıyla gerçekleştirildi. Demirhan, dönem içerisinde emekliler arasında bireysel kaynaşma, dayanışma ve birlikteliğin sağlanması amacı ile çeşitli kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceğini hatırlatarak bu sezon da belirlenen program çerçevesinde faaliyetlerin devam edeceği müjdesini verdi. Demirhan ayrıca, bu sezon hafta içleri Atatürk Emekli Konağı'nın 3 önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağını da aktardı. Bu etkinlikleri; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Şiir Sofrası Dostları olarak belirledi.

Şiir Sofrası Dostları yeni sezona hazır

2016 yılından bu yana İbrahim Atasoy tarafından faaliyet gösteren ‘Şiir Sofrası Dostları' grubu da yeni sezonun açılışında yer aldı. 2 Mayıs tarihinde yaz tatiline giren Şiir Sofrası, Dünya Ozanlar, Şairler, Yazarlar Derneği Başkanı Ozan Yakup Temelli ile Aşık Selahatin Dündar'ın katılımıyla edebiyatın şiir temsilcileri bir araya gelerek açılış faaliyetlerine başladı.

Eryaman Atatürk Emekli Konağı, Mayıs ayında yaz sezonu dolayısıyla ara vermişti. Yeni sezon açılışına Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Satılmış, Etimesgut Belediye Meclis bir önceki dönem üyesi Cennet Özcan, Göktürk Aile Yaşam Tesisleri Müdürü Mustafa Kaya, Atakent Aile Yaşam Tesisleri Müdürü Arzu Can Tabak ile Etimesgut Kadın Kolları Başkan ve üyeleri yer aldı.