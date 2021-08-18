Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, yoksulluğun azaltılmasının yanı sıra bölge çiftçisinin yaşam standardını yükseltmesi ile göçün önüne geçilmesi amacıyla projelendirilen Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlandığında ülke ekonomisine 28 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılmasının yanı sıra bölge çiftçisinin yaşam standardını yükseltmesi sonucunda göçün önlenmesi amacıyla projelendirilen Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın çalışmalarına devam ediliyor.

DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, Erzurum'da yapım çalışmaları devam eden Şehitler Barajı'nın 47 bin 60 bin dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceğini belirterek, şunları aktardı:

“Relokasyon yolu ve derivasyon imalatlarının tamamlandı. Dolusavak kazıları ile gövde sıyırma kazılarının devam etmektedir. Temelden yüksekliği 76,9 metre ve su depolama kapasitesi 12,06 milyon m 3 olan Narman Şehitler Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 28 milyon 236 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.”