Esendere Gümrük Kapısında 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısından Türkiye'ye giren bir tırın sürücüsünün rutin gümrük işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergilemesi Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Muhafaza ekiplerince aracın-ray taramasına sevk edilmesi üzerine, araç sürücüsünün araçta bulunun bazı kolileri tarama öncesi araçtan indirmek istediği görüldü. Bunun üzerine müdahale edilerek sürücüye engel olundu. X-ray taramasında sürücünün araçtan çıkarmak istediği kolilerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpekle kontrol edilen kolilere dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine koliler açılarak arandı.

Yapılan aramada kolilerin içerisinde kaktüs görünümlü bin 530 adet bitki olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada söz konusu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve kullananlarda halüsinasyona neden olan peyote ve meskalin kaktüsü olduğu saptandı. Öte yandan, ele geçirilen bitkilerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde uyuşturucu uyarısı alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati neticesinde 113 kilogram uyuşturucunun Türkiye'ye sokulması önlendi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.