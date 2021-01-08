Eserkent sosyal konutlarına yoğun ilgi

Başvuru süreci 15 Ocak tarihine kadar devam edecek 1+1 konutlara Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenen Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nın tahsisi için başvurular devam ediyor. Konutlara Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, 1+1 büyüklükteki 400 konut için başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, “https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri" internet adresi üzerinden form doldurarak ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan işlemlerini gerçekleştiriyor. Aylık gelirin 3 bin TL'yi geçmemesi ve eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı başvurularda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu da aranıyor. Başvuru sahiplerinden ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara'da olduğunu belgelemesi istenirken, taleplerin alınmasının ardından 1+1 konutlar noter huzurunda yapılacak çekilişle yeni sahiplerine tahsis edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, “Belediyemize ait 1+1 konutlarımızı yenileyerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yeni evli çiftlerin kiralaması amacıyla başvurularımızı 15 Aralık'ta açmıştık. Başvurularımız devam ediyor. Özellikle mağdur ve ihtiyacı olan dar gelirli ve konut sahibi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yeni evli çiftlerimizi başvuru yapmaya bekliyoruz. Pandemi nedeniyle başvuru sürecini kaçırdım endişesine gerek yok, başvuruları almayı sürdürüyoruz” dedi.