Eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini yakmaya kalktı

Başkent'te boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini ve evini yakmaya kalktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan S.E.'nin (41) 1 aydır eşinden şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrı olduğu ve barışmak istediği öğrenildi. Bunalıma giren S.E. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinin kapısını kilitleyip, kendine benzin dökerek yakacağını ifade eden paylaşımlarda bulundu. Paylaşımı gören akrabaları hemen olay yerine gelerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri can güvenliği sebebiyle apartman sakinlerini dışarı çıkardı. Akrabaların ve arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince, eve eşi Ş.E. çağrıldı. Ş.E. ‘nin de çabaları da sonuç vermedi. Yaklaşık 4 saat boyunca yapılan polislerin çabaları sonucunda S.E. kapıyı açtı. Evin içinden çıkan S.E.'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.