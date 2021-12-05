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Eşini tüfeğin kazayla ateş alması sonucu kasığından vurdu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir kişi, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu eşini kasığından vurdu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu eşini kasığından vurdu. Bir çocuk annesi 4 aylık hamile kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Meşeli Mahallesi'nde oturdukları evin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak isteyen M.E. tüfeğin biranda kazayla ateş alması sonucu 1 çocuğunun annesi ve 4 aylık hamile eşi Kübra Eminoğlu (26) kasığından vurdu. Yaralı kadın çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.E., Jandarma Karakoluna götürülürken, olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından ileri tektik için Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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