‘Eşiyle çalışacak ilk rektör değilim' diyen Hüseyin Bağ, görevden uzaklaştırıldı

ANKARA (İHA) – Denizli'de, 3 yıl önce eşini üniversitede enstitü sekreteri yapma girişiminde bulunan ve bu kez de eşini tarif eder gibi verildiği öğretim üyesi ilanıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından görevden uzaklaştırıldı.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

YÖK'ün PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı. YÖK'ten yapılan açıklamada, Prof. Dr. Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu raporunun görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

3 yıl önce de eşini enstitü sekreteri yapmak istemişti

PAÜ'de 2017 yılında yaşanan benzer olayda; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın, öğretmen olan eşi Derya Bağ'ı, Milli Eğitim Bakanlığından naklederek İslami İlimler Enstitüsü'ne ‘enstitü sekreteri' olarak ataması tartışmalara neden olmuştu. Rektör Bağ, o dönemde yaptığı açıklamada, “Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Benden önce, kuruluşundan beri görev yapan tüm rektörlerin eşleri Pamukkale Üniversitesinde çalışıyordu. O zaman normaldi de şimdi mi anormalleşti? O zaman etik sorun yoktu da şimdi mi problem oldu” ifadelerini kullanmıştı. Ancak YÖK'ün uyarısıyla üniversite tarafından yapılan işlem geri çekilmişti.

İlan, rektörün eşini tarif etti

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilandaki kriterler arasında, “Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olmak. Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak. Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak” yer aldı.

Arapça öğretmenliği mezunu olan Derya Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi, Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları alanında yüksek lisans yaptığı, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi ve ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikasının bulunduğu iddia edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'arsızlık' tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hakkında soruşturma açılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Kamuda zaman zaman yaşadığımız bu arsızlıkların, sorumsuzlukların en büyük bedelini, maalesef, siyaset kurumu ödüyor. Yazık oluyor. İlgililerin kayıtsız kalmaması, en büyük tesellimiz. Ümit ederim, çok daha köklü bir kamu karakter değişikliğini hep beraber inşa ederiz” ifadelerini kullandı.