Eski ATO Başkanvekili Aypek şoförü tarafından öldürüldü

Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde saat 19.00 sularında Aypek'in ofisinde meydana geldi. İddialara göre Aypek ile şoförü Halil G. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil G., Mehmet Aypek'i silahla vurdu. O sırada olay yerine yakın olan Yunus ekipleri zanlıyı gözaltına alırken Mehmet Aypek ise 100. Yıl Hastanesine kaldırıldı. Aypek tüm çabalara rağmen kurtulamazken, polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı.

Aypek'in cenazesi perşembe günü öğle namazına müteakiben Gölbaşı Ağörençarsak köyünde defnedilecek.