İhlas Haber Ajansı

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Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek’i tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek'i tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.



Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek'i tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli G.G., soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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