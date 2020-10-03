İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Bakan Zeki Ergezen'in cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılındı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılındı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılındı.


Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını 71 yaşında kaybeden AK Parti kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine defnedilmek üzere yollandı.


Ergezen Ailesi, taziyeleri Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kabul etti.


Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazına Ergezen Ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, eski TBMM Başkanı ve en son Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda milletvekili ile devlet erkanı katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.