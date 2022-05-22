İhlas Haber Ajansı

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Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin 5.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölümünün 40. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.


Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölümünün 40. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine Cevdet Sunay'ın yakınları ile üst düzey devlet erkanının temsilcileri katıldı. Sunay'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, kabre Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına çelenk bırakıldı. Aile fertlerinin de Sunay'ın kabrine çiçek koyduğu törende, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu.

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