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Eski Devlet Bakanı Ünlü için TBMM'de tören düzenlendi

Bülent Ecevit’in başbakanlığını yaptığı 56.

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 2 gün önce hayatını kaybeden Fikret Ünlü için TBMM'de tören düzenlendi.


Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 2 gün önce İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Fikret Ünlü için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.


Törende, Ünlü'nün özgeçmişi okundu ve dua edildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli cenazenin araca bindirilmesi sırasında bir süre yan yana yürüdü. Ünlü, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilecek.

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