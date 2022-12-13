İhlas Haber Ajansı

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Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor

Başkent’te yol ortasında eski eşi tarafından vurulan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Başkent'te yol ortasında eski eşi tarafından vurulan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol ortasında eski eşi tarafından kurşun yağdırılarak ağır yaralanan Pelin C.'nin hayati tehlikesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında karın bölgesinden 2 kez vurulan Pelin C., bir özel hastaneye kaldırıldı. Pelin C., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ameliyatın sonrası çoklu organ yaralanması nedeniyle hayati tehlikesi devam eden Pelin C.'nin, yoğun bakım ünitesinde entübe şekilde uyutularak izlendiği öğrenildi.

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