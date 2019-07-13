Eski komandolar Kızılcahamam kampında bir araya geldi

Askerlik görevini 1994-1998 yılları arasında Hakkari Dağ ve Komando Tugayında yapan silah arkadaşları Kızılcahamam'da kampta buluştu.

Kızılcahamam kampında bir araya gelen 1994-1998 yıllarında Hakkari Dağ Komando Tuğayı 5. Bölük'te görev yapan, terhis olmuş sivil vatandaşları, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda ziyaret etti. Kızılcahamam Polis Memuru Mustafa Güzeloğlu ve Mehmet Yüce tarafından düzenlenen etkinliğe 1994-1998 yıllarında Hakkari Dağ Komando Tugayı 5. Bölük'te görev yapan ve terhis olan 50 sivil arkadaş buluştu.

Asker arkadaşları ile komutanlarının katıldığı ve her yıl geleneksel hale getirdikleri etkinliğin, bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. "Dağ Komandoları Buluşuyor/4" isimli etkinlikte, eski komandolar Kızılcahamam'da buluştuktan sonra, birbirleri ile hasret gidererek, Kızılcahamam Şehit Ağacını ziyaret etti.