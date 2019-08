Eski medeniyetlerden günümüze kalan miras: Akupunktur

Aziz Denli, en eski tedavi yöntemlerinden biri olan akupunkturdaki noktaların gizemini hala sürdürdüğünü söyledi.

Medicana International Ankara Hastanesi Aziz Denli, yaklaşık 6 bin yılı aşkın zamandır Çinliler tarafından kullanılan ve Türkiye'de de son yıllarda adını sıklıkla duymaya başladığımız tamamlayıcı akunpunktur tedavisi hakkında bilgi verdi. Dr. Denli, “Vücut yüzeyindeki bazı nokta veya noktaların iğnelenmesi ile hastalıkları önlemeyi ve tedavi etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntem. Temel hedefi, bedenin enerji dengesinin sağlanması ve savunma mekanizmalarını uyararak tedaviyi gerçekleştirmektir” diye konuştu.

Geleneksel Çin tıbbının insan sağlığına ve doğaya bakışının diğer dünya milletlerine göre daha farklı olduğunu belirten Denli, “Çin tıbbına göre dünyadaki bütün nesneler aslında evrenin bir özetidir ve birbiriyle ilişkili olduğunu, doğada oluşan her değişiklikliğin bir şekilde insan vücudunu fizyolojik veya patolojik etkilemektedir. Doğada nasıl ki gece-gündüz, soğuk-sıcak, acı-tatlı gibi zıtlıkların dengesi varsa insan vücudunda da bu tarz zıtlıklardan oluşan bir denge vardır. Bu sisteme Yin-Yang dengesi denilmiştir. Çinliler her şeyi bu felsefeye göre yorumlamışlardır. Akupunktura göre insan bedeni 12 meridyene ayrılmış ve her meridyenin faaliyeti 2 saat olarak belirlenmiştir. Enerji akışımız 24 saat içinde kesintisiz bir şekilde bu meridyenler üzerindeki yaklaşık 365 nokta üzerinde olmakta ve böylece bedende bir denge oluşmaktadır. İçeriden veya dışarıdan bir etkiyle bu dengenin bozulması durumunda hastalıklar oluşmaktadır” dedi.

"Akupunktur noktaları gizemini sürdürüyor"

Dr. Denli, akupunkturdaki bu noktaların gizemini hala sürdürdüğünü vurgulayarak, “Binlerce yıl öncesine ait bu tespitleri günümüz modern tıbbın tüm teknolojik imkânlarını kullanarak ancak yüzde 70 ile 80'inini doğrulamış durumdayız. Akupunktur noktalarından yapılan kesitlerin çoğunda bu noktaların veya alanın bedenin diğer bölgelerine göre farklı bir yapıda olduğu, bu noktalardan arter, ven ve sinirlerin birlikte bir paket halinde deriden yüzeye çıktığı görülmüştür. Ve Yin-Yang denilen mekanizma günümüz modern tıbbında sempatik ve parasempatik sinir sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu sitemin tüm amacı gerek dışarıdan ve gerekse içeriden gelecek tüm etkilere göre bedeni bir denge halinde tutmaktır ki, buna homeostazis deriz” şeklinde konuştu.

Akupunkturun kullanım alanı

Akupunkturun kullanım alanının oldukça geniş olduğunu ifade eden Denli, sözlerine şöyle devam etti:

“1974 yıllında Dünya Sağlık Örgütü, 1991 yıllında da Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel bir tamamlayıcı tıp yöntemi olarak kabul etmiş ve kullanılabileceği alanları, hastalıkları belirtmişlerdir. Buna göre akupunktur ağrı tedavisinden tutun bağışıklık sistemini güçlendirmeye, alerjilerden tutun infertilite tedavisine, alkol, sigara gibi bağımlılıklardan tutun obeziteye kadar birçok alanda diğer tedavi yöntemleri ile birlikte veya tek başına uygulanabilmektedir. Geleneksel Çin tıbbına göre vücut akupunkturu yanı sıra bir Fransız ekolü olan kulak akupunkturu ve bir Japon ekolü olan skalp (kafa derisi) akupunkturu uygulanmaktadır.”