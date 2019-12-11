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Eski Milletvekili Şahin'in cenaze namazı Kocatepe Cami'nde kılındı

ANAP Kayseri 17’nci ve 18’inci dönem Milletvekili Mustafa Şahin’in cenaze namazı Kocatepe Camii’nde kılındı.

ANAP Kayseri 17'nci ve 18'inci dönem Milletvekili Mustafa Şahin'in cenaze namazı Kocatepe Camii'nde kılındı.


Anavatan Partisi (ANAP) 17'nci ve 18'inci dönem milletvekili Mustafa Şahin'in cenaze namazı Kocatepe Cami'nde kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Şahin ailesinin yanı sıra ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve çok sayıda partili katıldı. Şahin'in naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.


Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da çelenk gönderdi.

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