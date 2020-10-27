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Eski Sağlık Bakanı Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM’de tören düzenlendi.

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi.


Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı.


Durmuş'un öz geçmişi okundu. Daha sonra kendisi için dua edildi. Durmuş için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılınacak ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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