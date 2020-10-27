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Eski Sağlık Bakanı Durmuş son yolcuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş Ankara’da kılınan cenaze namazı ardından defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş Ankara'da kılınan cenaze namazı ardından defnedildi.


Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yuman, 21. ve 23. Dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili olan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi. TBMM'de düzenlenen törenin ardından Durmuş için İkindi namazını müteakip Karşıya Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Durmuş'un naaşı Karşıya Mezarlığı'na defnedildi.


Cenaze namazına yakınları ve siyasiler katıldı.

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