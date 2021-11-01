Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu

Olağan Genel Kurulu'nda 113 delegeden 81 oy alarak mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan görevi devraldı ve yeni başkan oldu.

Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu Ankara'da bir otelde düzenlendi. Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, seçime tek aday olarak girdi. 113 delegeden 98'i oy kullanırken, 13'ü geçersiz, 4'ü boş sayıldı. Demirören, 81 oy alarak 21 yıldır Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'nı yürüten Ahmet Ağaoğlu'ndan görevi devraldı.

Toplantıda konuşan Demirören, “5. Genel Kurul ile golf için yeni bir dönem başlatıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, golfü tüm ülkeye yaymak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, kadınlarımızı golfe çekmek ve en önemlisi gençlere golfü sevdirmek amacıyla yola çıktık. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışan, madalya kovalayan sporcular yetiştirmek. Güzel Türkiyemizi ve golfümüzü dünyaya tanıtmak. İddialıyız ve bir o kadar da umutluyuz. İddialıyız, çünkü biz bu sporun içinden geliyoruz. Hem ben, hem de yönetim kurulundaki arkadaşlarım sorunları biliyoruz. Tesisleşmeden alt yapıya, antrenör eğitiminden organizasyona projelerimiz hazır. Kısa ve uzun vadede hepsini hayata geçireceğiz. Umutluyuz çünkü büyük golf ailesinin desteğinin arkamızda olduğunu iyi biliyoruz. Genel kurula tek liste ile girmek bunun en güzel kanıtı” ifadelerini kullandı.

Eski başkan Ağaoğlu ise, “Onların bu ağır yükü hafifleterek, golfü layık olduğu yerlere layık olduğu noktaya getirmeleri için el birliği ile çalışıp 30-35 sene sonra inşallah aynı şekilde camia tarafından plaketlerle uğurlanmayı da Allah sizlere de nasip eder” diye konuştu.

Göreve gelen Demirören ve ekibi, Ağaoğlu'na plaket takdim etti. Genel kurul toplantısına TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Genel Müdür Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de katıldı.