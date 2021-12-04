Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit için Türkiye büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi

Eski Bakan Akşit için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanları, eski Bakanlar, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Akşit'in özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Akşit için dua okundu. Ailesi taziyeleri kabul etti.

Akşit için Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Akşit'in naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.