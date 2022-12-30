İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ankara’nın Çukurambar semtinde Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ankara'nın Çukurambar semtinde Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti.


Eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş, Çukurambar'daki işyerinin önünde motorsikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ateş ve Selman Bozkurt yaralandı. Yakındaki bir hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.