İhlas Haber Ajansı

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Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Savaş son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara’da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da toprağa verildi.


Ankara'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitiren eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş için Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kızları tarafından gözyaşları ile uğurlanan Savaş'ın cenazesine ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Vural Savaş, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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